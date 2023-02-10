У Дома искусств начался демонтаж советского фонтана, за который боролись активисты

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде начались работы по благоустройству территории возле Дома искусств. Преобразить намерены пространство перед зданием и за ним. Рабочие убирают фонтан. Об этом сообщила во время выезда к Дому искусств глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Работы уже сейчас выполняются подрядной организацией. Приступили к демонтажу плитки и фонтана, - сказала глава администрации.

Отметим, фонтан не убирают совсем, а меняют на другой, современный.

- Конструкция фонтана позволит летом нашим детям комфортно проводить время около фонтана, - сказала Елена Дятлова.

Ранее калининградские краеведы и активисты-историки выступали против сноса исторического советского фонтана. Среди противников сноса фонтана был, в частности, калининградский гид и краевед Евгений Мосиенко, который считает, что проект благоустройства территории перед бывшим кинотеатром «Октябрь» лишает город наследия советского периода. Фонтан, по словам Евгения, имеет оригинальную конструкцию, которая, возможно, единственная в стране.

За сохранение фонтана было собрано 564 подписи горожан.

Но власти города идеей сохранения советского фонтана не прониклись и заявили о том, что конструкцию будут убирать и строить новый фонтан.