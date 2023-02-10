Спа-отель и релакс у воды: В Краснознаменске к лету готовят туристическую инфраструктуру

В Краснознаменском округе готовятся к летнему туристическому сезону, строят отель и планируют развить лечебный отдых. Об этом глава администрации Краснознаменского округа Дмитрий Чубарев сказал во время прямого эфира в ЦУР региона во «ВКонтакте».

- Нам удалось привлечь интересантов и инвесторов с творческим потенциалом. В частности, зашел инвестор, который отреставрировал местную гостиницу и делает из нее спа-отель, который будет тесно взаимодействовать с нашим больничным комплексом. Это туризм здорового образа жизни. У нас лес, воздух, родники, река, - сказал глава администрации.

По его словам, есть и еще один инвестор, который занимается развитием сельского туризма: сплавом на байдарках, велосипедными прогулками.

Дмитрий Чубарев отметил, что ранее был отремонтирован пляж на Шешупе.

- Им могут пользоваться не только местные жители, но и туристы. В части развития лечебно-профилактического туризма у инвестора есть интерес доразвить пляжный отдых, сделать инфраструктуру отдыха и релакса вблизи воды. Какие-то водные виды спорта развивать. Конечно, это не делается все в один день. Но тенденцию уже видно – под крышу уже заведено здание.

Власти планируют уже в мае уже закончить строительство. К весне-лету на Шешупе ждут туристов.

- Придут туристы, а от потока туристов будут формироваться и соответствующие рабочие места, продажа сувенирной продукции, кафе… Туристическая инфраструктура заживет, - рассуждает глава.