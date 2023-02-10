За пять дней февраля калининградцы «подарили» телефонным мошенникам более 7 млн рублей

Калининградская полиция публиковала переписку потерпевшей с мошенниками. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

С 5 по 9 февраля жители Калининградской области суммарно перевели телефонным мошенникам более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жертвами аферистов становятся люди разных возрастов и профессий. «Ведутся» и студенты, и пенсионеры, и врачи, и менеджеры.

«Вера граждан словам незнакомцев воистину неистребима. Боязнь потерять деньги заставляет людей терять голову и послушно выполнять чужие указания. И млад, и стар опустошают свои счета, выворачивают карманы и несут последние деньги в банкомат», - отметили в пресс-службе УМВД.