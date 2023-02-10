В Чкаловске и Прибрежном появятся новые тепловые станции

Городские власти приняли решение о начале проектирования новых тепловых станций в Чкаловске и Прибрежном. Об этом сообщается в телеграм-канале МП «Калининградтеплосеть».

По данным предприятия, тепловые станции «Чкаловск» и «Прибрежная» «попросту устарели».

«Объекты были переведены на газ еще в 1990-е годы, а действующему оборудованию - подогревателям, насосам, оборудованию химводоподготовки, дымовым трубам, оборудованию газоснабжения, мазутному хозяйству - уже более 30 лет. В результате, затраты на содержание теплового хозяйства и эксплуатацию громоздких котлов слишком высокие для предприятия», - сообщили в «Калининградтеплосети».

Проектирование планируется завершить в начале 2025 года.