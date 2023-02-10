Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 11:41

В Чкаловске и Прибрежном появятся новые тепловые станции

Проектирование планируется завершить в начале 2025 года
Виктор Сергеев

Городские власти приняли решение о начале проектирования новых тепловых станций в Чкаловске и Прибрежном. Об этом сообщается в телеграм-канале МП «Калининградтеплосеть».

По данным предприятия, тепловые станции «Чкаловск» и «Прибрежная» «попросту устарели».

«Объекты были переведены на газ еще в 1990-е годы, а действующему оборудованию - подогревателям, насосам, оборудованию химводоподготовки, дымовым трубам, оборудованию газоснабжения, мазутному хозяйству - уже более 30 лет. В результате, затраты на содержание теплового хозяйства и эксплуатацию громоздких котлов слишком высокие для предприятия», - сообщили в «Калининградтеплосети».

Проектирование планируется завершить в начале 2025 года.