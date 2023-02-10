Башню маяка в Заливино начнут ремонтировать весной

. Фото: Музей Мирового океана.

Весной начнутся работы по ремонту старой башни маяка в поселке Заливино. Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, которому принадлежит объект.

- Время оставило свои следы, и теперь нужно залечить раны, выровнять трещины и сколы кирпича, – рассказали в музее.

Работы начнутся весной, а уже к лету, побывав в руках реставраторов, маячная башня предстанет перед гостями обновленной.

Ранее сообщалось, что в Заливино расположат новый музейный объект – рыбацкий бот с Куршской косы.