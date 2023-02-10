В Калининграде задержали банду наркосбытчиков

В Калининграде задержали участников организованной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сначала полицейские установили и задержали 32-летнего местного жителя, который по указанию «куратора» получал отправления с наркотиками. В его задачи входило разделить партию наркотиков на более мелкие и выдать розничным курьерам путем оставления закладок

В ходе личного досмотра у мужчины нашли более 500 граммов мефедрона и свыше 4 граммов амфетамина, которые он спрятал в стиральном порошке.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны остальные участники банды, выполнявшие роль закладчиков, которые не были знакомы между собой. У мужчины и женщины обнаружены и изъяты синтетические наркотики в крупном размере.

Оба мужчины по решению суда помещены в следственный изолятор. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.