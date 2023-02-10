Власти – о ремонте Ленинского проспекта: Асфальт вместо брусчатки, чтобы ускорить поток транспорта

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде отремонтируют участок Ленинского проспекта от проспекта Калинина до перекрестка с улицей Багратиона. Как рассказал замглавы администрации города Игорь Шлыков, этот отрезок будет реконструирован особым образом.

- Две полосы под легковой транспорт будут сделаны в асфальте, что ускорит поток транспорта. Трамвайная полоса будет сдвинута ближе к территории Дома искусств. Она будет сделана на бетонной «подушке» с укладкой виброосновы – это, по сути, новая трамвайная полоса.

Брусчастку на участке от проспекта Калинина до Багратиона демонтируют. Впрочем, об этом говорили еще в прошлом году.

- Останется брусчатое покрытие на территории, которая примыкает к территории, которая находится на этапе благоустройства [у Дома искусств], - сказал Игорь Шлыков.

Он отметил, что растяжки, которые держат контактную сеть трамвая, уберут. От фасада домов их отсоединят. Опоры для проводов скоро доставят в Калининград.

Работы начнутся в этом году, а завершатся уже в 2024-м.