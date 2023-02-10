Керлингистки из Калининграда завоевали серебро на всероссийских соревнованиях

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Московской области прошел национальный турнир по керлингу среди женских команд без возрастных ограничений. На льду специализированного центра по керлингу и фигурному катанию в Дмитрове выступили 20 коллективов из 14 регионов РФ.

Калининградская область была представлена сразу двумя составами. Подопечные Алисы Мирошниченко из городской спортивной школы по зимним видам спорта заняли второе и десятое места итогового протокола, одержав в сумме шесть побед.

На предварительной стадии Анастасия Трофимова, Анастасия Абакумова, Софья Корчагина, Виталия Столбоушкина и Алиса Мирошниченко обыграли представительниц Москвы, Ярославской и Самарской областей с общим счетом 28:7, уступив только команде Московской области со счетом 4:8.

В четвертьфинале основной состав из Калининграда победил сборную Новосибирской области 11:1, а в полуфинале оказался сильнее третьей команды из Санкт-Петербурга со счетом 8:7.

В решающей встрече напряженная борьба за каждый камень завершилась трудовой победой черноморских керлингисток, переигравших команду Калининградской области со счетом 5:6.