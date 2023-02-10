Возле Дома искусств поставят стеклянный павильон для выставок

. Фото: мэрия Калининграда

Проектом благоустройства территории у Дома искусств предусмотрен остекленный павильон-витрина. Об этом рассказал в пятницу, 10 февраля, заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

- Это павильон в виде стеклянного сооружения. Таких конструкций в городе у нас еще не было. Назначение павильона простое – там будем делать выставки без возможности захода в павильон, а как раз с возможностью подойти и посмотреть через стекло какую-то инсталляцию, - сказал Игорь Шлыков.

По его словам, экспозиции могут быть любые, а делать их будут социальные учреждения Калининграда.

Напомним, в этом году территорию возле Дома искусств благоустроят. Проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм, системы освещения и камер наблюдения, озеленение, организация паркинга, реновация фонтана перед главным фасадом здания.