Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 196 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 116 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 7,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 14,

Гусевский городской округ – 9,

Светловский городской округ – 8,

Зеленоградский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 4,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 6,

Янтарный городской округ – 1.