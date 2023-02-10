Калининградскому Дому искусств могут вернуть советское название

. Фото: мэрия Калининграда

Дому искусств в Калининграде могут вернуть историческое название «Октябрь», которое он носил в советские годы, будучи кинотеатром. Причем повлиять на это могут жители города.

Опрос в соцсетях среди калининградцев поручила провести глава администрации города Елена Дятлова.

- Давайте выставим этот вопрос на голосование. Узнаем, что люди по этому поводу думают, - предложила Елена Дятлова.

Интересно, что руководитель Дома искусств уже высказался за. В качестве аргумента он привел пример Петербурга и его концертный зал «Октябрьский».

Напомним, в этом году Дом искусств намерены отремонтировать, благоустроят и территорию вокруг.