В Калининградском зоопарке орангутанов приучают переносить УЗИ

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В зоопарке Калининграда самку орангутана Нону и ее малыша Оле приучают переносить УЗИ, очень важную процедуру для животных. Обезьянам эта процедура кажется неприятной, но киперы не сдаются и продолжают работу, проводя тренировки. Об этом рассказывает пресс-служба зоопарка и демонстрирует видео учения.

«Кипер Надежда Сривастава наносит на датчик немножко геля, прикладывает к животу орангутана и имитирует движения датчика во время обследования. Часть с гелем поначалу давалась орангутанам тяжелее всего: уж очень неприятной оказалась для них субстанция», - рассказывают в зоопарке.

Особенно не нравилась процедура самцу Антону. Здоровяк приходил на занятия… со своим одеялом. Киперы рассказывали, что он брезгливо вытирал живот всякий раз после тренинга-обследования.

Однако постепенно животные привыкли.

«Оле порой даже пробует слизать гель с пуза и отталкивает маму, желая получить все угощения за хорошую тренировку», - говорят в пресс-службе зоопарка.