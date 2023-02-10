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НовостиОбщество10 февраля 2023 15:59

В ночь на субботу на Калининград налетит шторм «Роберт»

Скорость ветра будет достигать 24 м/с
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

О предстоящем ухудшении погоды официально предупреждает региональное управление МЧС. По данным ведомства, в Калининградской области ожидается усиление ветра до 24 м/с.

Циклон, получивший имя «Роберт», накроет наш регион в ночь на субботу, 11 февраля. После полуночи произойдет дальнейшее усиление юго-западного, западного ветра, чья скорость составит 15-20 м/с, на побережье - до 23-24 м/с.

Стихия будет бушевать всю первую половину дня субботы, после чего ветер постепенно стихнет до 11 м/с.