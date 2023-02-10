На Ленинском проспекте может появиться платная парковка

. Фото: мэрия Калининграда

На Ленинском проспекте, за Домом искусств, который предстоит отремонтировать, появится парковочное пространство. О необходимости его оборудовать рассказала в пятницу, 10 февраля, глава администрации города Елена Дятлова.

- Парковку за Домом искусств совместим с большой высадкой деревьев. Парковка необходима. Когда проходят концерты, совершенно невозможно припарковаться. Более того, при проведении утренников, - сказала глава администрации, отметив, что заезд на парковку будет регулируемый – через шлагбаум.

Платная она будет или нет, в администрации города окончательно не решили. Впрочем, планы брать плату есть.

- Тем, кто купил билет, платить за парковку не нужно будет. А в промежутках между концертами мы, конечно, будем оказывать платные услуги. Потому что парковочных мест в городе в центре не хватает, - сказала Елена Дятлова.