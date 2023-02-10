Водитель был пьяный и без прав: Подробности ДТП с пострадавшими в Полесске

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Стали известны подробности ДТП в Полесске, в результате которого пострадали два человека.

Авария случилась 29 января около 01:40 ночи на ул. Калининградской. «Фольксваген Гольф» врезался в дерево. 42-летний пассажир был госпитализирован, 23-летний водитель также получил телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом не имел права управления автомобилем.

Выяснилось, что неоднократно судимый молодой человек угнал машину после совместного распития спиртного с ее владельцем. Он поехал кататься с третьим участником застолья, но не справился с управлением и врезался в дерево

Возбуждено уголовное дело за угон, также составлены административные протоколы за вождение без прав и в пьяном виде.