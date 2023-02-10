В Калининградской области больше 22% водопроводов не отвечают санитарным требованиям

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калининградской области жители регулярно жалуются на качество воды – обращения поступают в региональное Управление Роспотребнадзора.

Выяснилось, что из 534 водопроводов 22,4% не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, причина – отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений и отсутствие обеззараживающих установок.

Кроме того, из 1216 водоисточников в Калининградской области 14,7% не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны.

Всего в минувшем 2022 году было исследовано 12520 проб питьевой воды из централизованных систем водоснабжения, из них 6,9% не соответствует гигиеническим нормативам.