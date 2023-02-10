Это фишка для туристов: Глава Краснознаменского района – об ошибке на братской могиле

Фото прислал житель Краснознаменска. Фото: vk.com

Об ошибке на памятной плите братской могилы советских солдат в Краснознаменске сообщил местный житель. Он отметил, что не может добиться исправления опечатки уже 1,5 года: вместо «Лазденен» написано «Ладзенен». Речь идет про довоенное название города Краснознаменска. Вопрос прозвучал во время прямого эфира в ЦУР региона во «ВКонтакте», гостем которого был глава администрации Краснознаменского округа Дмитрий Чубарев.

- Все эти исправления делаются специализированными организациями. Это не просто пришел какой-то дворник и взял что-то там зарисовал... Кто-то когда-то написал в такой транскрипции это название. Все понимают, что это Лазденен, - ответил глава.

Дальше он предположил, что такая ошибка может стать чем-то особенным для муниципалитета.

- А может быть это и фишка. Допустим, мы сейчас развиваем туристическое направление. И понимаете, экскурсовод ведет, показывает и говорит: «Вот, смотрите, как произошло интересно. Взяли, чуть неправильно написали. Имейте ввиду». Люди фотографируют. Это некая запоминающаяся тема, - продолжил рассуждать глава администрации.

Дмитрий Чубарев также сообщил, что помимо этой плиты в городе еще есть эпитафии, которые нужно исправлять.

- Когда будем корректировать эпитафии, заодно исправим и этот вопрос… Но там нужно полностью стесывать, наносить заново... Стоит ли сегодня эта игра свеч? Вот я думаю, это фишка, - заключил глава.