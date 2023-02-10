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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 19:06

В Полесске женщина попросила у соседа помощи, а он снял с ее карты 90 тысяч рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в одном из поселков Полесского района. Там 44-летняя женщина обратилась к соседу за помощью – ей нужно было оплатить задолженность перед банком.

Дама передала 34-летнему мужчине свою банковскую карту. Тот вместо помощи перевел с нее через приложение 90 тысяч себе на счет.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, о краже женщина узнала через месяц, когда от банка пришло уведомление о задолженности.

Но к этому времени ранее судимый мужчина успел потратить все деньги.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.