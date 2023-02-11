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НовостиОбщество11 февраля 2023 7:30

Алиханов рассказал о 9 млрд рублей на строительство берегозащитных сооружений на Балтике

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Правительство направит более 9 млрд рублей на строительство берегозащитных сооружений в Калининградской области. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал губернатор Антон Алиханов.

По его данным речь идет о продолжении второго этапа строительства пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске и поселке Отрадное на берегу Балтийского моря.

Отмечается, что средства будут направлены на установку волнорезов и бун на сваях из сибирской лиственницы, которая не гниет в воде. Общая протяженность участка составит 4,5 км.

Работы завершат в 2025 году.