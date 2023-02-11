Переломы черепа: В Калининграде пьяный рабочий избил коллегу болгаркой

Инцидент случился в Калининграде в садовом товариществе «Ромашка». Там двое мужчин трудились разнорабочими на дачном участке, а после трудового дня принялись распивать спиртное.

Посиделки переросли в драку – один из рабочих избил коллегу болгаркой с диском по металлу.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 35-летний рабочий был доставлен в больницу с множественными рваными ранами головы и переломами костей черепа.

Полицейские задержали калининградца-агрессора. Им оказался ранее судимый 36-летний знакомый потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело.