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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 8:41

Переломы черепа: В Калининграде пьяный рабочий избил коллегу болгаркой

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Калининграде в садовом товариществе «Ромашка». Там двое мужчин трудились разнорабочими на дачном участке, а после трудового дня принялись распивать спиртное.

Посиделки переросли в драку – один из рабочих избил коллегу болгаркой с диском по металлу.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 35-летний рабочий был доставлен в больницу с множественными рваными ранами головы и переломами костей черепа.

Полицейские задержали калининградца-агрессора. Им оказался ранее судимый 36-летний знакомый потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело.