В Калининградской области 38 медиков стали участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

В 2022 году программой по привлечению кадров в систему минздрава региона воспользовались 38 человек – 24 врача и 14 представителей среднего медперсонала. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Новым персоналом пополнились 14 больниц в муниципалитетах – Багратионовская, Гвардейская, Гусевская, Мамоновская, Неманская, Нестеровская, Светловская, Черняховская, Полесская, Правдинская, Славская, Зеленоградская, Краснознаменская, а также Межрайонная больница № 1.

Четыре участника программы «Земский фельдшер» пришли на работу на Городскую станцию скорой медицинской помощи.

Размер выплат медикам согласно условиям указанных программ составил от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Программа по привлечению кадров в систему здравоохранения Калининградской области стартовала десять лет назад и продолжается.