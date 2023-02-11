За неделю в Калининградской области изъяли 14 единиц оружия

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

С начала недели в Калининградской области изъято 14 единиц гражданского оружия, 4 единицы сдано добровольно. Проверки обеспечения сохранности оружия провели сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии.

За нарушение правил оборота оружия составлено 14 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Росгвардия напоминает о соблюдении правил хранения оружия. Также сообщает, что к любому оружию следует относиться как к заряженному и готовому к выстрелу. Недопустимо направлять даже разряженное оружие в сторону людей и в места их возможного появления.