Елена Дятлова рассказала о возможных археологических раскопках у Дома искусств

В Калининграде началась работа по благоустройству территории у Дома искусств. Рабочим предстоит, в частности, уложить новую плитку, заменить фонтан, установить стеклянный павильон. Но прежде пространство к стройке подготовят. Возможно, проведут археологические работы. Об этом сказала глава администрации Елена Дятлова.

- Заключен отдельный контракт на археологическое наблюдение. Производство работ на этой территории подразумевает извлечение грунта и ведение работ на глубине 70 см. Археологическое наблюдение призвано смотреть за извлекаемыми предметами из земли, - сказала Елена Дятлова.

Глава администрации отметила, что в случае необходимости «археологическое наблюдение может перейти в археологические раскопки».

Работы продлятся весь 2023 год.