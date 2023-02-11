На Куршской косе из-за ремонта закрыли часть маршрута «Высота Эфа»

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка продолжаются работы по ремонту тропы «Высота Эфа». На период демонтажа старого почвозащитного настила и укладки нового закрывается участок экологической тропы «Высота Эфа» протяженностью 250 метров.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, нельзя будет добраться до третьей обзорной площадки с видом на поселок Морское.

«Работу на данном участке планируется выполнить в течение 3-4 недель. Большая часть маршрута, включая две обзорные площадки с видом на дюны и все фотозоны, открыта», - отметили в нацпарке.