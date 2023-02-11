Калининградца будут судить за ДТП, в котором пострадала 88-летняя женщина

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградец стал фигурантом уголовного дела после того, как на своем авто наехал задним ходом на пенсионерку. Против 47-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД с тяжким вредом здоровью пострадавшего.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, еще 20 октября 2022 на ул. Виктора Гюго калининградец, управляя автомобилем «Шевроле», при движении задним ходом сбил 88-летнюю женщину.

Пенсионерка получила телесные повреждения в виде перелома плечевой кости, что повлекло тяжкий вред здоровью.