Картофель фри и сухое молоко: Что будут производить в Калининградской области в 2023 году

В Калининградской области в 2023 году планируют наладить несколько крупных производств. О планах рассказала на заседании общественной палаты министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

По ее словам, запланировано строительство нового тепличного комплекса площадью 3 га в Гвардейском районе. А также организации семеноводческого центра по производству семенного картофеля.

На картошку в этом году делают упор.

- В пищевой перерабатывающей промышленности группой компаний «Атлантис» планируется реализация значимых для региона инвестиционных проектов общей стоимостью более 12 млрд рублей. В том числе планируется строительство завода по производству замороженного картофеля фри, молочной продукции и панировочных сухарей, - сказала министр.

Кроме того, в регионе будет построен ориентированный на экспорт завод по глубокой переработки молока. Стоимость проекта 3.3 млрд рублей.

- По предварительной оценке годовой объем производства сухого молока составит около 9 тысяч тонн, сливочного масла – 3 тыс тонн, - сказала министр, отметив, что под этот проект планируется построить и животноводческий комплекс для крупного рогатого скота 3900 скотомест и комплекса по содержанию молодняка на 2100 голов.