Калининградцев приглашают на бесплатный спектакль про Белорусскую наступательную операцию

Необычное мероприятие пройдет во вторник, 14 февраля, в Центральной городской библиотеки имени Чехова (Московский пр-т, 39). Там будут представлены сцены из спектакля «Мы выживем» Калининградского областного музыкального театра. Как рассказали в администрации города, в основу спектакля легла героическая баллада Алексея Дударева «Не покидай меня».

Спектакль рассказывает о событиях 1944 года, о начале Белорусской наступательной операции: четыре девушки попадают в распоряжение командования и за короткий срок должны подготовиться к выполнению особо важного задания.

На сцене выступят артисты Калининградского областного музыкального театра.

Начало в 19.00. Вход свободный.