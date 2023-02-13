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НовостиЗвезды13 февраля 2023 6:00

Калининградцев приглашают на бесплатный спектакль про Белорусскую наступательную операцию

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Необычное мероприятие пройдет во вторник, 14 февраля, в Центральной городской библиотеки имени Чехова (Московский пр-т, 39). Там будут представлены сцены из спектакля «Мы выживем» Калининградского областного музыкального театра. Как рассказали в администрации города, в основу спектакля легла героическая баллада Алексея Дударева «Не покидай меня».

Спектакль рассказывает о событиях 1944 года, о начале Белорусской наступательной операции: четыре девушки попадают в распоряжение командования и за короткий срок должны подготовиться к выполнению особо важного задания.

На сцене выступят артисты Калининградского областного музыкального театра.

Начало в 19.00. Вход свободный.