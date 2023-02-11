Коронавирус выявили в 17 муниципалитетах Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявили 182 новых случая коронавируса. Большинство заболевших – в Калининграде (118 больных). О том, как распределились остальные случаи ковида по муниципалитетам, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора:

Нестеровский городской округ – 2 человека;

Багратионовский городской округ – 2 человека;

Озерский городской округ – 4 больных;

Балтийский городской округ – 4;

Пионерский городской округ – 1;

Гвардейский городской округ – 4;

Гурьевский городской округ – 9;

Правдинский городской округ – 2;

Гусевский городской округ – 9;

Светловский городской округ – 5;

Зеленоградский городской округ – 8;

Краснознаменский городской округ – 3;

Славский городской округ – 1;

Советский городской округ – 2;

Мамоновский городской округ – 1;

Черняховский городской округ – 7.