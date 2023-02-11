Коронавирус выявили в 17 муниципалитетах Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявили 182 новых случая коронавируса. Большинство заболевших – в Калининграде (118 больных). О том, как распределились остальные случаи ковида по муниципалитетам, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора:
Нестеровский городской округ – 2 человека;
Багратионовский городской округ – 2 человека;
Озерский городской округ – 4 больных;
Балтийский городской округ – 4;
Пионерский городской округ – 1;
Гвардейский городской округ – 4;
Гурьевский городской округ – 9;
Правдинский городской округ – 2;
Гусевский городской округ – 9;
Светловский городской округ – 5;
Зеленоградский городской округ – 8;
Краснознаменский городской округ – 3;
Славский городской округ – 1;
Советский городской округ – 2;
Мамоновский городской округ – 1;
Черняховский городской округ – 7.