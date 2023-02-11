В Калининградскую область продолжают завозить муку, чтобы закрыть потребность хлебопекарных предприятий

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Покрытие региональной потребности в муке обеспечивается сегодня за счет объема ввозимой муки. Об этом рассказала на заседании общественной палаты министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

- При этом объемов производимой на территории региона муки достаточно для покрытия потребности населения в этой продукции. То есть, это говорим о муке, которую мы берем домой и что-то из нее готовим – тут мы полностью закрываем. Нам осталось закрыть потребности наших хлебопекарных предприятий. Мы к этому придем.

Наталья Шевцова отметила, что отдельные виды и сорта муки все равно будут в Калининградскую область завозиться.

- Есть определенные виды продукции, требующие определенного вида муки, которую мы будем завозить. Но это экономически целесообразно. Это мука для тех или иных продуктов, которые выпекаются не только в виде булок и хлеба, - сказала министр.

Министр отметила, что в регионе появилось новое современное мукомольное предприятие компании «Атлантис» с мощностью 52,5 тыс тонн в год. Эта мука частично используется на собственном производстве, частично уходит в розничную сеть и на хлебозаводы.

- Объем муки, производимой на территории Калининградской области из калининградского же зерна мы будем увеличивать. – заключила Наталья Шевцова.