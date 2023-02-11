Министр – про АЧС свиней в Калининграде: Вирус поселился в дикой фауне, нам с ним жить

. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2022 году в Калининградской области было выявлено 23 случая вспышек африканской чумы свиней (АЧС): 12 в дикой природе и 11 среди домашних свиней (10 в Нестеровском районе и 1 случай в Черняховском). Об этом рассказала на заседании общественной палаты министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

- История очень неприятная, очень тяжелая для экономики региона. Мы не можем потерять эту отрасль. Свинина – основное мясо, которое потребляет население Калининградской области и, скажем так достаточно дешевое мясо. Курица не может заменить ту белковую составляющую, которая дает свинина. В России, безусловно, производится огромное количество свинины. Но понимаем, сколько будет стоить эта продукция, если ее привезти сюда. Это нереально, это нелогично, - сказала министр.

В 2022 году было изъято 24,5 тысяч голов свиней в крупных хозяйствах и еще 73 головы в личных хозяйствах населения. Сумма возмещения ущерба составила 106 млн рублей.

- Угроза возникновения вспышек АЧС на территории региона сохраняется. Вирус стационарно поселился в дикой фауне, нам с ним жить теперь постоянно. И только от нашей сознательности и грамотного подхода зависит будущее, - сказала Наталья Шевцова.

Министр напомнила, что 2018 год для региона из-за АЧС стал критическим. Тогда были вспышки болезни на всех свинокомплексах. Утраченное поголовье, впрочем, удалось со временем восстановить.