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НовостиОбщество11 февраля 2023 15:20

В Калининграде для гастрономического праздника сделали колбасу длиной 6 метров

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Для праздника изготовили 6-метровую колбасу (на фото).

Для праздника изготовили 6-метровую колбасу (на фото).

Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде у Королевских ворот в субботу, 11 февраля, провели 10-й фестиваль «Сказки старого города», который собрал персонажей сказок Пушкина и Гофмана, калининградских писателей, любителей музыки и гастрономии.

Фишкой торжества стала длинная колбаса. Ее изготовили длиной 6 метров.

Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, шествие артистов и участников праздника растянулось на 150 метров. В представлении участвовали 70 артистов.