В Калининграде для гастрономического праздника сделали колбасу длиной 6 метров

Для праздника изготовили 6-метровую колбасу (на фото). Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде у Королевских ворот в субботу, 11 февраля, провели 10-й фестиваль «Сказки старого города», который собрал персонажей сказок Пушкина и Гофмана, калининградских писателей, любителей музыки и гастрономии.

Фишкой торжества стала длинная колбаса. Ее изготовили длиной 6 метров.

Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, шествие артистов и участников праздника растянулось на 150 метров. В представлении участвовали 70 артистов.