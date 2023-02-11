На этап Кубка России по зимнему плаванию в Калининград приедут более 100 спортсменов

В Калининграде завершилась регистрация на участие в IV этапе Кубка России по зимнему плаванию: чемпионате и первенстве региона. Соревнования пройдут 17-19 февраля на озере Шенфлиз на ул. Дзержинского.

Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь регионального министерства спорта, в соревнованиях поучаствуют более сотни спортсменов.

- У турнира открытый статус. Собираются быть пловцы из Белоруссии, жительница Польши, немец испанского происхождения, делегация из Владивостока из 14 человек летит и представители многих других регионов России, - рассказал Дмитрий Иванов.

В заплывах также намерен поучаствовать параатлет и команда пятиборцев из региональной спортшколы Олимпийского резерва.

Участникам в течение трех дней предстоит проплыть разными стилями дистанции от 25 до 200 метров. Ожидается и зимняя эстафета.

Напомним, это будет первый старт в статусе официально признанного вида спорта и официально аккредитованной федерации зимнего плавания Калининградской области.