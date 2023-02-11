Волейболистки «Локомотива» обыграли саратовский «Протон»

Калининградский «Локомотив» на выезде одержал победу над саратовским «Протоном». Игра завершилась со счетом 3:1.

В первом сете наши девушки лидировал и оказались сильнее. Дальше все пошло хуже. Провал в концовке партии, ошибки в атаке обернулись тем, что второй сет оказался за «Протоном». Но в конце встречи калининградки все-таки вырвались вперед.

- Это был непростой, напряженный матч, впрочем, как и всегда, когда мы играем с саратовской командой. Очень рады, что одержали победу, - сказала после игры волейболистка «Локо» Ирина Филиштинская и поблагодарила болельщиков за поддержку.

На сегодня «Локо» занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги после московского «Динамо».

Следующая игра «Локомотива» состоится 19 февраля в Калининграде – наши девушки встретятся с командой «Ленинградка».