Приговоренному к исправительным работам калининградцу грозит лишение свобод

Житель Гвардейска, осужденный к 6 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей, решил проигнорировать назначенное наказание. Приходившим к нему домой проверяющим просто не открывал дверь, в инспекцию по уведомлениям не являлся, работать категорически не желал.

Все это выяснилось по ходу профилактического рейда, предпринятого сотрудниками межмуниципального филиала Уголовно-исполнительной инспекции и полицейскими. Как пояснили в пресс-службе регионального УФСИН, по месту жительства проверяли осужденных к ограничению свободы, условно осужденных, а также граждан, на которых возложена дополнительная обязанность не покидать квартиру или дом в период с 10 часов вечера до 6 часов утра. Подобные мероприятия проводятся в целях сокращения рецидивной преступности и повышения эффективности социальной и профилактической работы с гражданами, состоящими на учете УИИ.

В нашем случае по фактам уклонения от исполнения наказания Гвардейский районный суд рассмотрит вопрос о замене осужденному наказания на более строгое – лишение свободы или принудительные работы.