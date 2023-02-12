Калининградцев приглашают на бесплатное профобучение

Как сообщили в министерстве социальной политики правительства Калининградской области, в регионе стартовал прием заявок на участие в программе профессионального обучения нацпроекта «Демография».

Участниками федерального проекта «Содействие занятости» могут стать зарегистрированные безработные, граждане в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие матери детей дошкольного возраста. Программа также доступна для граждан Украины, получивших удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища; работников, находящихся под риском увольнения; различных категорий молодежи (для тех, кому до 35-ти).

Министр социальной политики Анжелика Майстер отметила, что за два года действия проекта обучение прошли уже 3 600 калининградцев, большинство из которых затем были благополучно трудоустроены.

- В нынешнем году на выбор представлено свыше 400 образовательных программ в очном и онлайн-форматах, - добавила Майстер. - Все они ориентированы на практические потребности отраслей экономики.