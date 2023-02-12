Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды12 февраля 2023 11:46

«Литературный театр» Калининграда замахнулся на Чехова

Зрителей приглашают на спектакль, поставленный по мотивам комедии «Медведь»
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Литературный театр имени Альберта Михайлова в своем 50-м сезоне предлагает вниманию жителей и гостей Калининграда спектакль «Не уходи…» по мотивам комедии Антона Чехова «Медведь». Отечественному зрителю данное произведение литературного классика, написанное им, как говорят, исключительно ради заработка, должно быть знакомо по экранизации 1938 года с блистательными советскими актерами Ольгой Андровской и Михаилом Жаровым в главных ролях.

Режиссером современной постановки стала актриса «Литературного» Лариса Хлопецкая, она же выступит в спектакле как исполнительница главной роли.

Показы состоятся на следующей неделе во вторник, 14 февраля и среду - 15 февраля. Здание Областного центра культуры молодежи на улице Бассейной, 42. Начало в 19:30. Заказ билетов по телефону +7 963 297 97 24.