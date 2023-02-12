«Литературный театр» Калининграда замахнулся на Чехова

Литературный театр имени Альберта Михайлова в своем 50-м сезоне предлагает вниманию жителей и гостей Калининграда спектакль «Не уходи…» по мотивам комедии Антона Чехова «Медведь». Отечественному зрителю данное произведение литературного классика, написанное им, как говорят, исключительно ради заработка, должно быть знакомо по экранизации 1938 года с блистательными советскими актерами Ольгой Андровской и Михаилом Жаровым в главных ролях.

Режиссером современной постановки стала актриса «Литературного» Лариса Хлопецкая, она же выступит в спектакле как исполнительница главной роли.

Показы состоятся на следующей неделе во вторник, 14 февраля и среду - 15 февраля. Здание Областного центра культуры молодежи на улице Бассейной, 42. Начало в 19:30. Заказ билетов по телефону +7 963 297 97 24.