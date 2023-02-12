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НовостиПолитика12 февраля 2023 14:25

Под Калининградом военные учились бороться с вражескими беспилотниками

Управление роем БЛА было нарушено на дальних подступах, после чего летательные аппараты расстреляли в воздухе зенитчики
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Военнослужащие Балтийского флота на одном из полигонов Калининградской области отработали прикрытие командного пункта от ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, специалисты радиоэлектронной борьбы создали защитный купол радиусом несколько десятков километров с помощью комплекса РБ-341В «Леер-3» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

- По замыслу учений, было обнаружено движение группы БЛА условного противника в направлении охраняемого военного объекта, - сообщили подробности военные. - С помощью комплексов РЭБ было нарушено управление беспилотниками на безопасном расстоянии. Для уничтожения целей на дальних подступах были оборудованы огневые позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».