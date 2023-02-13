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НовостиСпорт13 февраля 2023 5:59

В Калининграде из-за непогоды отменили детские выступления на Дне зимних видов спорта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде 11 февраля отметили Всероссийский день зимних видов спорта по случаю годовщины сочинской Олимпиады 2014 года.

Как рассказали в минспорта, мероприятие провели в сокращенном варианте из-за непогоды.

Из-за проливного дождя и сильного ветра были отменены показательные выступления воспитанников профильных отделений спортивных школ. А вот от любительского турнира по хоккею 3 x 3 среди взрослых на катке стадиона «Балтика» отказываться не стали.

Победителями по итогам 12 матчей стали калининградские студенты.

В рамках праздника чествовали калининградских тренеров и спортсменов. Их поздравила министр спорта региона Наталья Ищенко.