В Калининграде из-за непогоды отменили детские выступления на Дне зимних видов спорта

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде 11 февраля отметили Всероссийский день зимних видов спорта по случаю годовщины сочинской Олимпиады 2014 года.

Как рассказали в минспорта, мероприятие провели в сокращенном варианте из-за непогоды.

Из-за проливного дождя и сильного ветра были отменены показательные выступления воспитанников профильных отделений спортивных школ. А вот от любительского турнира по хоккею 3 x 3 среди взрослых на катке стадиона «Балтика» отказываться не стали.

Победителями по итогам 12 матчей стали калининградские студенты.

В рамках праздника чествовали калининградских тренеров и спортсменов. Их поздравила министр спорта региона Наталья Ищенко.