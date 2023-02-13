Прирост снизился: В Калининградской области за неделю 1212 человек заболели COVID-19

В Калининградской области за неделю зарегистрировано 1212 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала года диагноз установлен у 4213 человек.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, прирост числа заболевших взрослых снизился с 57,5% до 17,2%.

Всего зарегистрировано 1067 заболевших старше 18 лет. Наибольший прирост заболевших отмечается среди лиц 50-64 лет (на 27,9%).

Доля детей в структуре заболевших на прошлой неделе снизилась с 15,4% до 11,9%. При этом увеличение числа заболевших отмечено среди детей 1-6 лет (на 8%) и подростков 15-17 лет (на 8,9%).

Как и прежде, 96,4% случаев болезни реализовались в форме ОРИ.