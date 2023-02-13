В Светлом ищут мужчину со шрамом

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Светлом объявлен в розыск Константин Ионин. Сообщается, что 47-летний мужчина еще 8 февраля ушел из дома на ул. Кирова и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 167 см, плотного телосложения, светло-русые волосы и серые глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы и светлые кроссовки.

Особые приметы: шрам под бровью.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8 (4012) 508-038 или 8 (4012) 520-444.