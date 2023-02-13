Приставы заставили калининградца погасить 200-тысячный долг по алиментам

Введенные ограничения заставили жителя Калининграда погасить задолженность по работе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал дочери более 200 тысяч рублей. Поэтому приставы наложили арест на банковские карты должника, вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля, земельных участков и жилых помещений и временно ограничили выезд из страны

Принятые меры подействовали быстро: до истечения установленного приставом срока мужчина перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения. Деньги уже поступили взыскателю.