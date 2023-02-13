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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 7:51

В воскресенье в области произошло два ДТП с пострадавшими

Виктор Сергеев

За сутки в Калининградской области произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Железнодорожной в Калининграде водитель «Хендая» не уступила дорогу и таранила «Ниссан». В результате аварии 53-летняя пассажирка «Ниссана» получила телесные повреждения.

В Гурьевском районе на 1-м км автодороги Малое Васильково – Северный обход пьяная 32-летняя водитель «Киа» не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. В результате ДТП выпивоха получила травмы и была госпитализирована.