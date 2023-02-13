В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 13 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

ул. Ольховая 21

ул. П. Морозова 2-2а 4-4а, 1-5,5а, 5в, 115,115а-б

ул. Киевская 86,92-98,111-119 ,100, 108,108а,110-118,112в, 119б,121-123, ул. Киевская 72а,76-90,87-109,101а(д/с№53), 121а-в,120-130,124а,125-157,130а

ул. Фабричная 1

ул. Берёзовая 2(СОШ № 39)

ул. Тобольская 1-13,2а,2б,4,4а,16,18, 6-14,6а;

ул. Садовая 1,2,4,5,7-13(д/поликлиника №4), 10а,10б,12,13а,14,14а,1615-45,

ул. Тихорецкая 69,71,73

пер. Портовиков 1-7,2а,2б,2-12.4а

пер. Портовиков 2-й 1,13;

- ул. Коммунистическая 25-27,30-34,32б,35-49,37а-г,

ул. Летняя 8,14,14а,18,22.

От холодной воды до 18 часов «Водоканал» отключил дома по:

ул. П. Морозова2-2а,4-4а,

ул. Киевская 111-119,121а-в

ул. Коммунистическая 48а-г

с 10.00 до 15.00 – ул. Ю. Гагарина 15а, ул. Артиллерийская 51.