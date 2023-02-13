Забрался на крышку багажника и бил ногами: Пьяный калининградец повредил машину на ул. Гайдара

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Гайдара. Злоумышленник забрался на крышку багажника «Фольксвагена» и бил ногами по автомобилю. Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 34-летнего жителя Славского района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.