«Черные риелторы» оставили шестерых калининградцев без квартир

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей региона, которых обвиняют в серии мошенничеств с квартирами. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В состав преступной группы входил действующий на тот момент участковый. Злоумышленники знакомились с асоциальными гражданами, входили к ним в доверие и убеждали заключить договоры купли-продажи либо дарения жилья.

«При этом экс-полицейский в одном случае оказал содействие в сборе документов, необходимых для перехода прав собственности на квартиру, принадлежащую 62-летней пенсионерке, и даже погасил за нее задолженность по коммунальным услугам. Кроме того, для придания видимости законности совершаемых действий по отчуждению двух квартир, принадлежащих потерпевшей, полицейский сопровождал ее в МФЦ для подачи документов, будучи одетым в форменное обмундирование сотрудника полиции, находясь при этом в отпуске», - заявили в пресс-службе СК.

Всего пострадали шесть человек, общая рыночная стоимость 7 квартир, которыми завладели обвиняемые, по данным следствия, превысила 23 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.