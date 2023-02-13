Калининградец проник в пивной магазин на ул. Горького и украл из кассы 20 тысяч рублей

В Калининграде полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег из кассы в магазине пива. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Горького. Злоумышленник разбил стекло входной двери и проник в помещение. Забрав 20 тысяч рублей из кассы, он поспешил скрыться.

Сотрудники уголовного розыска отследили маршрут передвижения вора и установили его местонахождение. 26-летний местный житель был задержан на квартире приятеля и доставлен в отдел полиции. На ранее не судимого калининградца завели уголовное дело.