Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

.
Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 190 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 94 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 8,
Балтийский городской округ – 4,
Пионерский городской округ – 6,
Гвардейский городской округ - 10,
Полесский городской округ – 5,
Гурьевский городской округ - 8,
Правдинский городской округ – 3,
Гусевский городской округ – 8,
Светловский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 4,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 12,
Неманский городской округ – 3.