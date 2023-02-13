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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:32

В Неманском районе пьяный водитель напал на автоинспектора

Мужчина ехал в машине с ребенком
Виктор Сергеев

Жителя Неманского района будут судить за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в июле 2022 года в поселке Маломожайское. В полицию поступило сообщение, что пьяный мужчина едет в поселок и с ним находится ребенок.

Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили автомобиль, на который указал заявитель. За рулем автомобиля находился водитель с признаками алкогольного опьянения. Сотрудник полиции попросил водителя выйти и предъявить документы. Однако мужчина стал оскорблять полицейского и бить его по рукам, сорвав галстук. Затем он вышел из машины и ударил сотрудника полиции рукой в грудь, после чего был задержан.

Судебное заседание в Неманском городском суде назначено на 16 февраля.