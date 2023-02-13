В Славске 50-летний мужчина избил 10-летнюю девочку

В Славске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в избиении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, пьяный 50-летний мужчина пытался подняться на второй этаж, однако на его пути оказалась несовершеннолетняя. Девочка, сидевшая на ступеньках, отказывалась пропускать пьяного жителя. Злоумышленник смог подняться выше и уже оттуда ударом ноги по лицу сбросил девочку на пол. Когда ей на помощь бросились родная мать и ее подруги, мужчина еще раз ударил ребенка.

Прибывшие на место полицейские задержали его и доставили в отдел.

Уголовное дело по статье «Побои» направлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.