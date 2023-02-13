Стало известно, кто из звезд приедет в Калининград на премьеру фильма «Нюрнберг»

Николай Лебедев в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области 16 февраля состоится премьерный показ фильма «Нюрнберг». На показ в «Янтарь-холле» приедет режиссер картины Николай Лебедев. Об этом он рассказал «Комсомолке».

По его словам, в Калининград также прилетит продюсер фильма Мария Журомская и исполнитель главной роли актер Сергей Кемпо.

Напомним, картину о международном военном трибунале, суде над руководителями Третьего рейха, снимали в том числе и в Калининградской области.

По жанру «Нюрнберг» – детективно-шпионский триллер. По словам режиссера, в фильме будут погони, перестрелки, предательство и любовь.

В основу сценария легла книга Александра Звягинцева «На веки вечные».

В ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко, Алексей Бардуков, Вольфганг Черни и др.

«Нюрнберг» выходит в широкий прокат 23 февраля.